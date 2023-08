Mulher é presa após atear fogo no próprio marido em Brejetuba

Uma mulher foi presa na madrugada do último domingo (20), após confessar que ateou fogo no marido em Brejetuba. Ela contou que cometeu o crime para impedir que fosse agredida pelo companheiro.

De acordo com informações da Polícia Militar, os militares foram acionados até o Pronto Atendimento de Brejetuba, onde um homem informou que a esposa teria jogado gasolina no corpo dele e ateado fogo. Familiares da vítima informaram que a mulher poderia estar em casa, na localidade de Fazenda Perim, zona rural do município de Brejetuba.

A equipe se deslocou ao local indicado e localizou a companheira do homem. Ela relatou que era casada com o indivíduo há cerca de cinco anos e sempre sofreu agressões físicas e psicológicas. Contou ainda que o marido era usuário de drogas e naquele dia teria jogado um chinelo nas pernas dela.

Segundo ela, à noite, ele teria a empurrado e queria dar um tapa no rosto, porém, ela pegou um galão de gasolina e ateou fogo no companheiro, para evitar a agressão. O galão informado não foi localizado. A vítima teve cerca de 50% da superfície do corpo queimada, de acordo com o médico de plantão.

Durante a transferência da vítima para outro hospital, a mulher informou que ingeriu bebida alcoólica. Ela foi encaminhada para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, onde foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio qualificada e encaminhada ao sistema prisional.