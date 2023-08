Mulher morre após acidente entre duas motos em cidade do ES

Uma mulher morreu na tarde do último domingo (6), por volta das 12h30, após a moto em que ela estava bater em outra moto na ES 495, localidade de Córrego da Cruz, em Dores do Rio Preto.

Segundo informações da Polícia Militar, um senhor informou as policiais que seguia com sua moto na estrada em direção ao trabalho, por volta das 10h30, e se deparou com outra moto sendo conduzida pela vítima e seu filho na garupa.

Informou ainda para a PM que não foi possível evitar a colisão, pois a vítima teria se assustado e caído em sua frente, havendo a colisão entre as motos. Disse que logo acionou o SAMU, socorreram a vítima em um carro particular até o hospital de Espera Feliz, e chegando lá, a médica de plantão confirmou a morte da mulher.

O condutor fez o teste do bafômetro que deu negativo. Ele foi conduzido até a 6ª delegacia regional de Alegre para os demais procedimentos. Os veículos estavam com as documentações em dia.