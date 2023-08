Município aperfeiçoa práticas em transparência na gestão pública 

A secretária municipal de Planejamento e Finanças de São José do Calçado, Vanderleia Maria Rosa Rodrigues, participou, nesta terça-feira (15), de um encontro no Palácio Anchieta, sede do Governo do Estado do Espírito Santo, na capital Vitória.

A secretária representou o prefeito Antônio Coimbra de Almeida (Cuíca) no evento que reúne representantes de todos os municípios capixabas para apresentação de ferramentas e boas práticas em transparência e transformação digital na gestão pública para os municípios.

O Governador do Estado, Renato Casagrande, esteve presente no evento que teve como tema: “Município Digital e Transparente”.

O objetivo do Governo do Estado é fomentar a aplicação e ampliação da transparência nos municípios do Estado. Na ocasião será lançado um selo de transparência para premiar os municípios que investirem na gestão de transparência.

No país, o Governo capixaba é o que mais aplica a lei anticorrupção no país segundo Edmar Camata, secretário de Estado de Controle e Transparência.

“Nosso município trabalha com transparência e participar deste evento aqui na capital servirá para atualizar e aprofundar o assunto e continuar aplicando em São José do Calçado. É um momento para interagir com o governador e com representantes dos outros 77 municípios”, disse a secretária Vanderleia.