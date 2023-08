Muniz Freire conversa sobre como vender para a Prefeitura

Os comerciantes de Muniz Freire vão receber orientações sobre como vender para a Prefeitura. A iniciativa é do município, por meio das Secretarias Municipais de Administração e de Finanças, que irá realizar um workshop, na próxima segunda-feira (4 de setembro).

O workshop “Vender para a Prefeitura” vai acontecer na Câmara Municipal, a partir das 18h30. E o objetivo, conforme as secretarias envolvidas, é passar informações e esclarecimentos sobre como funciona o processo realizado pelo município para fazer suas compras. A ideia é dissipar qualquer dúvida que possa existir entre os comerciantes do município.

Durante o workshop, serão discutidos tópicos importantes para o empresário que deseja fornecer produtos e serviços para a Prefeitura. As secretarias municipais envolvidas vão passar informações sobre os processos e seus requisitos, além de oportunidades de negócios existentes com a Prefeitura.

Segundo a Prefeitura, uma das finalidades da ação é expandir as possibilidades comerciais dos empreendedores de Muniz Freire que possam passar a ser fornecedores do município. Contudo, para isso, é preciso que estes aprimorem seus conhecimentos sobre como funciona todo esse trâmite processual.

Sendo assim, surgiu a ideia de realizar o workshop “Vender para a Prefeitura”. Com ideia de tentar fortalecer a parceria entre o setor comercial do município e a administração municipal.

