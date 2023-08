Muniz Freire discute instalação de Posto Avançado dos Bombeiros

O município de Muniz Freire está discutindo a instalação de um Posto Avançado dos Bombeiros (PAB). O assunto foi levantado em recente reunião com o novo comandante do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, em Marechal Floriano), tenente-coronel José Uliana. O encontro teve, como ponto central, projetos para preparar melhor o município para uma resposta rápida em caso de desastres naturais.

Entre os projetos está o treinamento de servidores em primeiros socorros e combate a incêndios. Além da capacitação de professores e funcionários das escolas municipais e estaduais em primeiros socorros. A iniciativa vem de encontro ao que determina a Lei Lucas (13722/18) que obriga as escolas, públicas e privadas, e espaços de recreação infantil a se prepararem para atendimentos de primeiros socorros.

O prefeito Dito Silva e equipe da Defesa Civil participaram da reunião (Foto Ass. Com. Muniz Freire).

Além do tenente coronel José Uliana, a reunião contou com a presença do prefeito de Muniz Freire, Dito Silva, que destacou a importância na parceria com o Corpo de Bombeiros. “Temos todo o interesse nas parcerias apresentadas pelo coronel Uliana e equipe, e, assim que o documento estiver pronto, vamos assinar o convênio de cooperação técnica com o Corpo de Bombeiros”, afirma o prefeito.

Ele destaca que o município precisa estar preparado, porque é bastante afetado na época das chuvas, com enchentes e deslizamentos e, na época de seca, com os incêndios florestais, o que também justificaria a instalação do Posto Avançado. “Estamos fazendo obras estruturais, como a da rua nova, mas também temos que capacitar nossa população civil, para saber agir e poder ajudar nossa Defesa Civil em momentos de crise até a chegada do Corpo de Bombeiros”, enfatiza o prefeito Dito Silva.

Na ocasião da reunião também estiveram presentes do subcomandante do 4º BBM, major Mancini, da coordenadora municipal da Defesa Civil, Isabela Chaves, e do agente da Defesa Civil do município, Marcos Venício, entre outros.