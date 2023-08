Muniz Freire promove multivacinação para crianças e adolescentes

De 28 de agosto a 16 de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde de Muniz Freire realiza a Campanha Nacional Multivacinação. A imunização é destinada a crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias.

“No dia 02 de setembro faremos nosso “Dia D” de vacinação, quando todas as Unidades de Saúde estarão abertas, das 8h às 15h, para um mutirão de vacinação. Compareça à Unidade de Saúde mais próxima”, convoca por meio de nota a administração municipal.

Se o cartão de vacina não estiver em dia, não há problema. Segundo a Prefeitura de Muniz Freire, o cidadão pode se imunizar normalmente com os dados do Calendário Nacional de Vacinação.

