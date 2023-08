Muqui: investimento de substituição de iluminação pública por LED

A distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo (EDP), e a Prefeitura de Muqui concluíram o projeto de substituição de 677 pontos de iluminação pública na cidade por tecnologia LED. As novas lâmpadas foram instaladas em diferentes bairros, como Cruzeiro, Conjunto BNH, Conjunto Amarílio C. Fraga e Pratinha, além dos trechos da rodovia Lúcio Meia e ES-289, que atravessam o Centro do município. Economia, maior visibilidade, durabilidade e eficiência energética são os principais benefícios das luminárias LED em comparação às convencionais.

O projeto da Prefeitura de Muqui foi aprovado na Chamada Pública de Eficiência Energética da EDP, que incentiva a conservação e uso racional da energia elétrica, e contou com um investimento de mais de R$ 670 mil. Com a ação, o consumo de energia referente à iluminação pública foi reduzido em cerca de 709,29 MWh/ano, montante equivalente ao consumo médio de aproximadamente 295 residências durante um ano, considerando um consumo médio de 200 kWh/mês por unidade. Além disso, há a expectativa da redução de demanda na ponta de 164,82 kW.

A modernização na iluminação pública gera benefícios também para a população, já que a tecnologia LED proporciona maior conforto visual e nitidez, além de contribuir para a redução do consumo de energia e redução nos custos de manutenção. Isso acontece porque a durabilidade da lâmpada LED é muito superior ao sistema usado anteriormente. O novo modelo também gera menor impacto ambiental por não conter mercúrio e outros componentes nocivos em sua composição.

Projetos

A Chamada Pública de Projetos da EDP, na categoria Iluminação Pública, já contemplou ações para substituição de 4.000 luminárias comuns por LED nas cidades de Alegre, Muqui, Rio Novo do Sul, Vargem Alta, Ponto Belo, Linhares e Serra. A Chamada Pública de Projetos do Programa de Eficiência Energética da EDP é regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Mais informações em: https://www.edp.com.br/eficiencia-energetica/