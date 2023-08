Mural em homenagem a Hélio Sampaio é inaugurado na Casa da Memória

A Casa de Memória, no Centro de Cachoeiro, ganhou um mural artístico em homenagem ao músico e compositor cachoeirense Hélio Sampaio, que faleceu em 2020, aos 64 anos. A iniciativa é fruto de projeto do coletivo Surto Cênico contemplado pela Lei Rubem Braga de incentivo à cultura.

Executada pelo artista Anderson Moska, a obra multicolorida apresenta o músico com um violão, entre flores e, ao fundo, o rio Itapemirim e a Ponte de Ferro. Durante o processo de pintura, houve workshop de arte urbana com jovens atendidos pelo Centro de Referência das Juventudes (CRJ).

A inauguração do mural, nesta segunda-feira (21), no quintal da Casa da Memória, contou com apresentações musicais e bate-papo com amigos de Helinho, como era carinhosamente chamado.

Filho do maestro Raul Gonçalves Sampaio e autor de diversas canções, o carismático músico também era um entusiasta da obra do irmão, o renomado cantor e compositor Sérgio Sampaio (1947-1994).

Nos últimos anos de vida, atuou como servidor da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e se dedicou ao ensino do violão em um projeto de oficinas artísticas, contribuindo com a formação musical de crianças e adolescentes da cidade.

Lei Rubem Braga

Importante ferramenta de fomento à cultura local, a Lei Rubem Braga patrocina artistas de diversos segmentos. Em seu mais recente edital, lançado em dezembro de 2022, mais 34 projetos foram contemplados, em um investimento de mais de R$ 600 mil.