Na Rodovia do Sol, PM apreende drogas e recupera carro roubado em Cachoeiro

Um homem de 22 anos e uma mulher de 19 anos foram presos na última terça-feira (1), na Rodovia do Sol, em Guarapari, com um carro roubado. O Chevrolet Celta, segundo a Polícia Militar, foi roubado em Cachoeiro de Itapemirim.

Dentro do carro, os policiais encontraram 25 pedras de crack, três buchas de maconha e R$ 187 em dinheiro. A prisão dos suspeitos foi possível por meio do “Cerco Inteligente”. Havia uma criança de três anos no veículo, junto com os suspeitos.

O veículo foi roubado no dia 26 de julho em Cachoeiro de Itapemirim, no qual a vítima relatou na ocorrência algumas características do criminoso, que correspondiam com as características do condutor abordado.

O casal, a criança, as drogas e o veículo foram levados para a Delegacia Regional de Guarapari, onde ficaram à disposição da Justiça.