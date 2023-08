Nacif Elias é campeão No Gi e faz história no Vitória Open International

O atleta olímpico capixaba, Nacif Elias se sagrou campeão No Gi sem quimono, categoria superpesado, na competição do último domingo (06). Somando com a competição do último sábado (05), de exigência Gi – com quimono, ele fez história, é o único atleta capixaba a ser campeão de um Open Internacional de Judô e Jiu-Jitsu.

Nacif enfrentou enfrentou dois adversários muito fortes, Silvio Oliveira Ramos do Neto Fight Team e Diego Gustavo Cordeiro Cabral do ZR Team Brasil.

“A competição de hoje confirmou que eu ainda tenho condições de sempre estar levando o Espírito Santo ao topo. Fiz duas lutas muito duras, que me levaram até a final.” contou o atleta.

Nacif Elias foi convidado pelo Erick Silva (Ex-UFC) e pelo Marcelo Ribas (pai da atleta Amanda Ribas do UFC) para entrar no Jungle Fight Espírito Santo, no próximo dia 30 de setembro. O atleta irá conversar com a sua equipe para decidir, pois dia 22 de setembro está agendado para participar dos Jogos Asiáticos de Judô. “Irei decidir com a minha equipe se irei para o MMA ou manter o meu ciclo olímpico”, explicou Nacif.

Mas antes disso, no próximo dia 17 de agosto ele irá lutar o campeonato brasileiro de judô, em Pindamonhangaba, São Paulo.

“Quero mais uma vez agradecer a Deus, a minha família, à Sesport (Secretaria de Esporte do Espírito Santo), ao Secretário de Esporte (José Carlos Nunes), à Prefeitura de Vitória e a todos que me apoiam nessa trajetória. Sigo focado.”, concluiu o atleta.