NOTAER auxilia buscas por adolescentes desaparecidos em Sooretama

As buscas pelos três adolescentes desaparecidos em Sooretama segue em andamento. Nesta quinta-feira (24), um helicóptero do Núcleo de Operações Táticas e Transporte Aéreo (NOTAER) foi enviado para prestar apoio às diligências. A aeronave sobrevoou áreas de mata, plantações e descampados, aumentando a área de visualização das equipes em terra. Até o momento, os adolescentes não foram localizados. Um novo sobrevoo será realizado nesta sexta-feira.

Além do apoio do NOTAER, as equipes de busca e investigação contam com agentes da Polícia Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que utiliza cães farejadores capazes de localizar pessoas vivas ou em óbito.

Também foi organizada uma sala de situação, que reúne representantes das instituições envolvidas nas buscas e organiza a divisão de tarefas. As equipes de reúnem no início e no final de cada dia, para avaliar as ações e definir os novos passos.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, está em Sooretama desde a última quarta-feira e participa das buscas.

“A sala de situação nos dá uma condição de organizar o trabalho e o helicóptero amplia nossa capacidade de busca. Também estamos percorrendo os locais de busca a pé e com o uso de drones. As forças de segurança estão empenhadas em elucidar esse desaparecimento e dar uma resposta às famílias. Todos os dias nos reunimos com os familiares dos três adolescentes e repassamos a eles as atualizações”, explicou Ramalho.

A Polícia conta com a ajuda da população para dar continuidade às investigações. Qualquer informação pode ser repassada de forma anônima pelo Disque-Denuncia 181.