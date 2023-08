Novo edital para patrocínio de eventos esportivos em Cachoeiro

A Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro (Semesp) publicará, na quinta-feira (10), um novo edital de patrocínio para eventos esportivos, oferecendo uma oportunidade para pessoas jurídicas que atuam nessa área buscarem apoio.

Entidades que promovem eventos esportivos nas áreas de desporto de formação, lazer, educacional, de rendimento, de participação, aventura, desporto radical e adaptado poderão se candidatar para receber o patrocínio.

O investimento total será de R$15 mil, permitindo que até três eventos sejam contemplados. Serão destinados R$3 mil para um evento de âmbito municipal, R$5 mil para um evento de âmbito estadual e R$7 mil para um evento de âmbito nacional.

As inscrições são voltadas para pessoas jurídicas de direito privado que promovam eventos esportivos e de lazer, com finalidade educacional e/ou social, inclusivos, voltados para a promoção da qualidade de vida. As propostas contempladas deverão ser executadas até o fim de 2023.

Os interessados em participar do chamamento devem protocolar a entrega dos documentos na Secretaria Municipal de Fazenda, situada na rua 25 de Março (em frente ao Shopping Cachoeiro), entre 10 de agosto e 10 de setembro. O edital será publicado no site www.cachoeiro.es.gov.br/editais.