Obras de pavimentação no Rui Pinto Bandeira serão autorizadas nesta quarta (23)

Nesta quarta-feira (23), a Prefeitura de Cachoeiro vai autorizar o início de obras de pavimentação em vias do bairro Rui Pinto Bandeira, na região conhecida como Morro do Cigano.

A solenidade de assinatura da ordem de serviço será realizada na rua José Afonso de Miranda, às 18h, próximo à comunidade católica Santa Clara.

Serão contempladas as ruas Pedro Fernandes Pereira, Lidibarti, Nelson Lopes Pinheiro, José Afonso de Miranda, Antônio Gonçalves dos Santos e Italina Pancini Silvério – via que também receberá intervenções de drenagem.

Com investimento de R$ 2.422.545,53, as melhorias alcançarão uma extensão de 1,2 quilômetro. O material utilizado será o concreto, revestimento que com maior resistência ao tráfego pesado; durabilidade ao longo do tempo; menor necessidade de manutenção; além de proporcionar uma superfície regular e aderente, contribuindo para a segurança no trânsito.

Pacote de obras

As obras Rui Pinto Bandeira fazem parte de um novo pacote de infraestrutura urbana, de R$ 44,7 milhões, com o qual a Prefeitura de Cachoeiro vai beneficiar mais de 80 ruas na sede e no interior do município.

Outras frentes de serviço também estão abertas nos bairros Bom Pastor, Rubem Braga e Village da Luz.

Também serão contempladas vias nos bairros Agostinho Simonato, Gilson Carone, Rubem Braga, São Francisco de Assis e no distrito de Itaoca (Alto Moledo).