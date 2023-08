Obras em Cachoeiro: investimentos chegam a R$ 250 milhões

Quem anda pelas ruas de Cachoeiro percebe que o município está passando por uma ampla transformação. Há obras da Prefeitura por toda parte: na área central, nos bairros e nos distritos. Os investimentos nos serviços em andamento e nos que estão prestes a iniciar totalizam cerca de R$ 250 milhões, considerando apenas as obras indiretas, ou seja, contratadas (licitadas).

Na Linha Vermelha e em vias centrais, avançam as frentes de trabalho do maior investimento da história do município em macrodrenagem. São R$ 55,2 milhões para acabar com alagamentos no bairro Nova Brasília e em outros pontos da cidade. Todas as áreas contempladas ganharão nova pavimentação e serão reurbanizadas.

Em bairros e distritos, estão em curso obras para pavimentar 43 km de ruas e implantar 13 km de redes de drenagem pluvial. Cerca de 170 vias serão beneficiadas. Um investimento de R$ 111 milhões para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida em diversas regiões. Os serviços estão mais adiantados em ruas do Aeroporto, Marbrasa, Central Parque, Córregos dos Monos e Coutinho.

“É importante destacar esses números impressionantes, para que se entenda a dimensão do trabalho que estamos fazendo pela nossa cidade. Apenas nessas obras de macrodrenagem e pavimentação nos bairros e distritos, vamos beneficiar cerca de 180 vias, investindo quase R$ 170 milhões. E ainda há muitas outras obras em andamento e prestes a iniciarem no município. É o maior volume de investimentos em infraestrutura da história de Cachoeiro, para melhorar a vida da população”, ressalta o prefeito Victor Coelho.

Confira as obras em andamento e as já contratadas pelo município:

Obras em andamento

Infraestrutura urbana

Pavimentação, drenagem e sinalização em mais de 80 ruas dos bairros aeroporto, Alto Amarelo, Baiminas, Basileia, Bom Pastor, Coronel Borges, Central Parque, Ibitiquara, Independência, Marbrasa, Paraíso e distritos de Córrego dos Monos, Pacotuba e Coutinho – R$ 66.644.658,63

Primeira etapa das obras de macrodrenagem na Linha Vermelha – R$ 55.296.166,54

Pavimentação, drenagem e sinalização em mais de 80 ruas nos bairros Agostinho Simonato, Bom Pastor, Gilson Carone, Rubem Braga, São Francisco de Assis, Village da Luz, Morro do Cigano e Itaoca x Alto Moledo – R$ 44.679.176,35

Recapeamento asfáltico de vias urbanas – R$ 15.603.912,12

Obras de contenção de encostas – R$ 13.514.025,28

Reforma e adequação do centro de eventos no Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa” – R$ 13.385.538,04

Construção de muro de contenção de taludes no bairro Zumbi – R$ 1.139.318,17

Recapeamento asfáltico sobre paralelepípedos e novas calçadas no bairro Maria Ortiz – R$ 869.458,88

Construção de cabeceira de ponte na localidade de Monte Líbano – R$ 628.833,13

Construção e reforma de escadarias no bairro Paraíso – R$ 363.800,35

Reforma do Centro Administrativo Hélio Carlos Manhães – R$ 3.978.202,43

Saúde

Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde de Itaoca – R$ 498.920,10

Reforma na estrutura da UPA do bairro Marbrasa – R$ 486.500,14

Segurança

Reforma e adequação do Centro de Operações na Ilha da Luz – R$ 1.930.826,28

Educação

Reforma e ampliação Emeb Gino zatelli, bairro Gilson Carone – R$ 1.480.280,09

Reforma da Emeb Julieta Deps Tallon – R$ 21.042,72

Revitalização das Emebs Profª Ariette Moulin Costa e Pe. Jefferson Luiz de Magalhães – R$ 948.507,75

Assistência social

Revitalização do aprisco Rei Davi – R$ 495.588,53

Revitalização do Centro de Convivência Vovó Matilde – R$ 338.883,46

Construção do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Soturno – R$ 785.414,10

Cultura, esporte e lazer

Restauração do Palácio Bernardino Monteiro – R$ 2.186.493,31

Revitalização do ginásio Nello Vola Borelli – R$ 1.208.919,58

Reforma e modernização do Centro de Treinamento de Lutas – R$ 665.176,02

Construção de Campo Society do bairro Rubem Braga – R$ 869.458,88

Obras a iniciar

Construção da Unidade Básica de Saúde no bairro Vila Rica – R$ 2.180.713,90

Pavimentação de estrada no distrito de São Vicente – R$ 10.9427.82,76

Pavimentação em diversas ruas do distrito de Soturno e em outras localidades – R$ 8.936.462,61

Construção de escadaria pública e pavimentação ligando a avenida Jorge Simão e a rua Fotógrafo Guilherme, no bairro Coramara – R$ 435.784,29