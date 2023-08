Ong pede ajuda para cirurgia de cachorro atropelado propositalmente

A Ong Patas e Mãos está correndo contra o tempo para salvar a vida de um cãozinho de rua que foi atropelado propositalmente na última semana. O animal dormia às margens de uma rua, no bairro Village da Luz, quando o suspeito avançou com o carro em direção ao cachorro.

O homem ainda voltou ao local para ter certeza de que havia matado o animal, o que gerou revolta nos moradores da região.

Agora, o cão está em um lar temporário e precisa fazer urgentemente procedimentos cirúrgicos que, no Hospital Veterinário da Ufes, ficaram em R$ 5 mil. Ele fraturou a tíbia, os dois acetábulos e teve luxação na região sacro ilíaca. O animal está à base de remédio para conter a dor por conta das múltiplas lesões.

No entanto, a Ong luta para manter outros animais abrigados e, por isso, não tem condições de arcar com o valor da cirurgia. Por esse motivo, o grupo de voluntários está arrecadando dinheiro para custear os procedimentos por meio do pix 43.892.758/0001-94.