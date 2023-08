Ônibus com torcedores do Corinthians capota e deixa 7 mortos em BH

Sete pessoas morreram depois que o ônibus que levava torcedores do Corinthians de volta para São Paulo capotou. O acidente ocorreu durante a madrugada deste domingo (20), em Igarapé, na Grande Belo Horizonte, na Rodovia Fernão Dias.

A concessionária que administra o trecho, Arteris Fernão Dias, informou que o motorista do veículo perdeu o controle quando bateu contra um talude logo após fazer uma curva. O veículo transportava 48 pessoas e dessas,10 ficaram presas às ferragens.

Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Rodoviária Federal, perícia e equipe da Polícia Civil estão presentes no local. Um helicóptero da Polícia Militar levou uma vítima com várias fraturas para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII. Outra aeronave do Corpo de Bombeiros também está no local para dar apoio.

O Corinthians divulgou uma nota de solidariedade às vítimas, a torcida Gaviões da Fiel também compartilhou uma publicação lamentando o ocorrido. Além disso, vários outros times usaram as redes sociais como forma de enviar regozijo às vítimas e familiares.