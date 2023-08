Oportunidade! Empresa de topografia contrata cadastradores no ES

A empresa de cadastro e topografia capixaba Hiparc, que desenvolve mapeamentos de alta precisão e aplicativos para gestão de cadastro municipal e de bases cartográficas, está em processo de contratação de cadastradores de campo no município de Aracruz, ao Norte do Espírito Santo. Ao todo, são 15 vagas disponíveis, em regime presencial.

Os selecionados terão como tarefas a realização de visitas a locais determinados para coletar informações referente aos projetos de cadastro imobiliário; a utilização de dispositivos eletrônicos e ferramentas de coleta para registrar informações e a garantia da consistência e integridade dos dados cadastrais ao incorporar as novas informações. Como requisito para preenchimento das vagas, está a conclusão do Ensino Médio.

Diferenciais:

Experiência prévia em coleta de dados em campo, preferencialmente em projetos de cadastramento/IBGE;

Habilidade para seguir instruções detalhadas e padrões de coleta;

Profissionais engajados e proativos.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected]

