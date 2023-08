Oportunidade! Simec Cariacica abre novas vagas de emprego e estágio

A Simec Cariacica, unidade do Grupo Simec localizada no bairro Jardim América, está com vagas abertas para diferentes funções. Há oportunidades para o quadro próprio e para estágio. Para compor o quadro de empregados, há vagas para cargos como mecânico de manutenção de equipamentos, operador de ponte rolante e supervisor de produção. Já as vagas de estágio são para técnico em Mecânica, além de oportunidades de estágio em nível superior para alunos que estejam nos últimos períodos do curso de Engenharia Mecânica.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem cadastrar o currículo na plataforma Gupy (gruposimec.gupy.io). Os benefícios para os empregados incluem plano de saúde e plano odontológico, transporte fretado, vale-transporte, seguro de vida, participação nos lucros e resultados, alimentação na empresa, vale-alimentação, previdência privada, bônus de retorno de férias, convênios com instituições de ensino, Gympass, entre outros.

Já os estagiários têm direito à alimentação no local, transporte fretado, vale-transporte, seguro de vida e bolsa no valor de R$ 1000,00 (técnico) ou R$ 1.300,00 (superior).

O Grupo Simec é uma das mais importantes indústrias siderúrgicas de aços especiais das Américas.

As vagas:

QUADRO PRÓPRIO

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS – 5 (cinco) vagas

Inscrições via GUPY até o dia 18/08/2023

Requisitos: Curso completo em Técnico em Mecânica de Manutenção; Experiência com montagem de rolamentos; Conhecimento em Hidráulica e Pneumática; Pacote Office Básico; Conhecimento prático de desenho técnico. Desejável: Habilidade com torno e fresa; NR-33, NR-11 (Ponte Rolante) e NR35.

OPERADOR DE PONTE ROLANTE – ACIARIA – 1 (uma) vaga

Inscrições via GUPY até o dia 31/08/2023

Requisitos: Ensino médio completo; Curso de NR-11 (mínimo 16hrs); Disponibilidade para trabalhar em escala 2×2. Desejável: Formação em Brigada de Incêndio; Trabalho em Altura – NR35; Técnico em Mecânica ou Metalurgia.

LÍDER DE EQUIPE DE PRODUÇÃO – LAMINAÇÃO – 2 (duas) vagas

Inscrições via GUPY até o dia 25/08/2023

Requisitos: Nível Técnico em Metalurgia ou Mecânica ou Elétrica ou Eletrônica ou áreas afins; Conhecimento prático em Excel básico; Conhecimento prático em Metrologia; Experiência em processos de laminação de barras e perfis; Ponte Rolante – NR11. Desejável: Brigada de Incêndio; Treinamento em Laminação de Aços Longos; Calibração; Espaço confinado – NR-33; Ponte Rolante – NR11.

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO – LAMINAÇÃO – 2 (duas) vagas

Inscrições via GUPY até o dia 25/08/2023

Requisitos: Graduação completa em Engenharia Mecânica ou Metalúrgica ou Produção; conhecimento intermediário em Excel; conhecimento prático de Calibração de produtos laminados. Desejável: Inglês avançado; Conhecimento em Power BI e Protheus (TOTVS); Curso de auditor líder.

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO – ACIARIA – 1 (uma) vaga

Inscrições via GUPY até o dia 18/08/2023

Requisitos: Superior em Engenharia Metalúrgica ou Materiais ou Produção ou Química ou áreas afins. Desejável: Pacote Office Intermediário (Excel, Power Point e Word); Curso Fomo Panela; Administração e gerenciamento de equipes; Gerenciamento de custos.

INSPETOR DE QUALIDADE – LAMINAÇÃO – 2 (duas) vagas

Inscrições via GUPY até o dia 18/08/2023

Requisitos: Conhecimento prático em Metrologia. Desejável: Brigada de Incêndio; Espaço Confinado (NR-33); Excel Básico; Operação de Ponte Rolante (NR11).

ANALISTA MANUTENÇÃO MECÂNICA – PLENO – ACIARIA – 1 (uma) vaga

Cadastro via GUPY até o dia 31/08/2023

Requisitos: Superior Completo Engenharia Mecânica ou áreas afins e/ou Tecnólogo em Gerenciamento de Produção ou áreas afins. Desejável: Treinamento de NR-35 Trabalho em Altura, NR-33 Espaço Confinado, Conhecimentos em equipamentos de Aciaria Elétrica; Conhecimento prático Pacote Office Intermediário (Excel, Power Point, Outlook e Word).

ESTÁGIO

TÉCNICO EM MECÂNICA – LAMINAÇÃO – 7 (sete) vagas

Requisitos: cursando técnico em Mecânica a partir do 2° período; disponibilidade para estagiar das 8h às 15h ou das 10h às 17h. Desejáveis: conhecimento em leitura e interpretação de desenho técnico; conhecimento em processo de solda.

Cadastro de currículos via plataforma Gupy gruposimec.gupy.io – até o dia 18/08

ENGENHARIA MECÂNICA – LAMINAÇÃO – 7 (sete) vagas

Requisitos: estar cursando superior em Mecânica (noturno), ou já estar formado, mas com pendência de estágio; ter disponibilidade para estagiar por no mínimo um ano, das 8h às 15h, de segunda a sexta-feira.

Cadastro de currículos via plataforma Gupy gruposimec.gupy.io – até o dia 18/08