Ordem de serviço para obras na ES-472 deve sair em dois meses

A ordem de serviço para recapeamento e revitalização da rodovia ES-472, que liga Conceição do Castelo ao Trevo de São Roque deve sair em até dois meses.

Conforme explica o prefeito de Conceição do Castelo, Christiano Spadetto (Progressistas), a expectativa é de que a licitação ocorra ainda neste mês de agosto.

“A licitação ocorrerá entre os dias 23 e 28 deste mês de agosto e muito provavelmente terá ordem de serviço até outubro”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.

A confirmação do início da obra foi passada pelo diretor presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER), José Eustáquio de Freitas, que se reuniu com o prefeito e o secretário de Obras e Serviços Urbanos de Conceição do Castelo, Cleone Batista, na última terça-feira (8), para tratar sobre melhorias da infraestrutura de rodovias que cortam a cidade.