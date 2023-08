Orquídeas na Praça: Guaçuí realiza 2ª edição do projeto

Em comemoração ao mês do Dia da Árvore, será realizada, em Guaçuí, a 2ª edição do projeto Orquídeas na Praça. O projeto é uma realização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), com a colaboração de membros da comunidade e entidades sociais que fazem doações de mudas. Estão apoiando a ação, o Lions Clube, Rotary Club e Loja Maçônica Sapientíssimo Irmão Alcy Ribeiro da Costa.

A primeira edição do projeto foi realizada no final de 2017, com o plantio de orquídeas na Praça João Acacinho. Agora, nesta segunda etapa, o plantio está programado para acontecer na Praça da Bandeira, também no Centro da cidade. As orquídeas já podem ser doadas na sede da Semmam e serão plantadas nos ipês-amarelos existentes no local.

A Semmam explica que a entrega também pode ser agendada por telefone, para que sua equipe recolha a planta no local da doação, se for o caso. E esclarece que todas as doações serão devidamente cadastradas e, posteriormente, divulgadas.

Orquídeas na Praça começou em 2017

O plantio da primeira edição do projeto Orquídeas na Praça aconteceu no dia 28 de dezembro de 2017, na Praça João Acacinho. E o resultado foi registrado em 2020, quando o local apresentou as orquídeas floridas, o que chamou a atenção de quem passava pelo local, o que segue se repetindo.

Naquela fase, foi plantado um total de 100 mudas doadas por 43 doadores da comunidade. O plantio foi realizado por voluntários e a equipe da Semmam. Parceria que é destacada pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, Roberto Martins. “O envolvimento da sociedade é muito importante e essencial, para o sucesso desse projeto”, afirma.

A Semmam esclarece que orquídeas vendidas comercialmente são cruzamentos feitos pelo homem e podem ser doadas. No entanto, alerta que a retirada de orquídeas da mata é proibida por lei federal e constitui crime ambiental. Mais informações sobre o projeto podem ser conseguidas pelo telefone (28)3553-2462.