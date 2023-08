Os 13 criminosos mais procurados pela polícia em cidade do ES

Na noite da última quinta-feira (3), a Polícia Militar emitiu uma lista contendo 13 nomes de criminosos mais procurados, com atuação na região de Cariacica. O anúncio aconteceu durante coletiva de imprensa, para falar sobre mais uma edição da Operação Visibilidade 2.0.

A ação conta com atuação dos militares em áreas conflagradas, principais regiões comerciais e vias de maior circulação de pessoas e veículos, com foco na prevenção e repressão de homicídios, crimes contra o patrimônio e tráfico.

A execução dessa operação rotineira é realizada por todos os Comandos de Polícia Ostensiva Regional e Comando de Polícia Ostensiva Especializada, e até hoje, sexta-feira (04) contou com um efetivo de 344 policiais militares, utilizando 143 viaturas, atuando em 154 pontos em todo o território capixaba. Nessa edição o foco está em abordagens a coletivo.

Na oportunidade desta edição, o coronel Douglas Caus divulgou para a imprensa os nomes de 13 criminosos que são procurados pela Justiça, por serem responsáveis por crimes contra a pessoa e lideranças do tráfico de drogas com atuação no município de Cariacica.

“Essa divulgação é para que a comunidade conheça e auxilie o trabalho da Polícia Militar. É fundamental a participação da população, ligando para o Disque-Denúncia, no número 181, caso tenha informações que levem à prisão de algum desses criminosos”, pontou o comandante-geral.

A ligação é gratuita e não precisa se identificar. O sigilo é garantido.