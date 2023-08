Paciente “misterioso” internado no ES vai voltar para a Argentina

A Secretária de Saúde do Estado anunciou na tarde da última quarta (9), que Ivan Pérez também conhecido como “paciente misterioso”, internado há cerca de quatro meses no Hospital Estadual de Atenção Clínica em Cariacica, finalmente vai poder retornar para sua terra natal.

Segundo a Secretaria de Saúde, o retorno para Argentina acontece nesta quinta-feira (10), por volta das 11h e quem fará o transporte do rapaz até o aeroporto será o próprio hospital em que ele está internado.

O rapaz era malabarista aqui no estado mas sofreu um grave acidente, que deixou diversas sequelas, como, traumatismo craniano, insuficiência respiratória e rebaixamento do nível de consciência. Sem conseguir fazer nenhuma comunicação e também sem documentos, ficou conhecido como “paciente misterioso”.

Com ajuda de muitos veículos de comunicação, a história do rapaz conseguiu ultrapassar fronteiras e felizmente, foi possível encontrar a família de Ivan, que inclusive está no Brasil, para acompanhar o retorno do familiar em segurança para casa.