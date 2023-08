Pacotuba receberá reforma de ginásio e academia Viva Mais

O Distrito de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, receberá uma série de melhorias na área esportiva a partir da próxima semana. Conforme explica o prefeito Victor Coelho (PSB), que esteve na localidade, nesta sexta-feira (18), as intervenções visam garantir mais um espaço de lazer adequado e qualidade para os moradores da região.

“A partir da próxima segunda-feira (21), vamos dar início a uma série de melhorias aqui no ginásio do distrito. Vamos fazer toda pintura, tanto externa quanto interna, vamos melhorar a iluminação, mas a novidade é que vamos trazer para essa área aqui mais uma academia Viva Mais em Cachoeiro”, explicou.

O chefe do Poder Executivo municipal ainda destacou a ampliação do projeto Viva Mais na cidade, que tem contribuído para uma melhor qualidade de vida da população.

“Quando começamos a gestão tínhamos apenas três e essa será a 29ª academia. Por isso quero agradecer ao vereador Boleba, que articulou junto ao Governo do Estado, com o agora deputado estadual Thiago Hoffman, o repasse dos equipamentos, e também ao governador Renato Casagrande, que tem sido o maior parceiro da história de Cachoeiro”, afirmou Victor Coelho

Além do prefeito, também estiveram presentes em Pacotuda os secretários de Esporte, Ramon Silveira, e de Manutenção e Serviços, Lorena Vasques, e vereador Arildo Boleba.

