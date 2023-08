Pai, mãe e dois filhos são atropelados neste domingo (13) em Cachoeiro

Uma família inteira foi atropelada na noite desde domingo (13) na Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente foi registrado próximo ao cruzamento de acesso ao bairro IBC.

Segundo informações de populares, pai, mãe e duas crianças foram atingidos enquanto caminhavam na calçada, por um veículo de cor prata, que fugiu sem prestar socorro. A família estaria indo para casa após ter participado de um culto.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas para hospitais de Cachoeiro.

Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas são uma mulher de 23 anos, um homem de 26 anos, uma criança de 4 anos e um bebê de 5 meses. De acordo com a ocorrência, a família caminhava em direção ao ponto de ônibus, quando um veículo, Toyota Corolla de cor prata, veio na direção dos transeuntes e atropelou todos, sem parar e prestar o devido socorro, seguindo pela mesma avenida.

Ainda segundo a Polícia, não foi identificado, no momento do registro, o possível autor.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.