Parque Forno Grande é utilizado para treinamento de buscas dos bombeiros

O Parque Estadual Forno Grande (PEPG), localizado em Castelo, está sendo utilizado para treinamento do Corpo de Bombeiros Militar (CBMES). Os 913 hectares de área da Unidade de Conversação (UC), com vegetação predominante de floresta e montanhas, permitem aos bombeiros praticarem atividades de escaladas, buscas, entre outras. No próximo dia 19, uma nova turma do CBMES será treinada na sede do parque.

O objetivo é desenvolver táticas para as ações de salvamento e combate a incêndio florestal na Unidade de Conversação (UC). Com atividades práticas para os novos soldados em formação, a programação envolve uma simulação com buscas e salvamento em mata e montanhas. A realização do treinamento conta com o apoio da gestão do parque.

“Nossa Unidade de Conservação é utilizada rotineiramente para treinamento dos bombeiros. Inclusive, no próximo 19, um sábado, uma nova turma de recrutas será treinada aqui na sede do parque. Nós apoiamos essa ação com a utilização da estrutura e do alojamento. Os recrutas acampam na sede do parque e os instrutores ficam alojados com a gente”, contou o gestor do Parque Estadual Forno Grande, Rodolpho Torezani.

A Unidade de Conservação tem um relevo montanhoso e culmina no Pico do Forno Grande, o segundo ponto mais alto do Estado, com 2.029 metros de altitude, ficando atrás do Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude. Também é constituído de floresta ombrófila e são comuns afloramentos rochosos entremeados pelas florestas de altitude. A área é classificada como de extrema importância biológica, dentro das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade da Floresta Atlântica.