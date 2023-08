Polícia Civil cumpre mandado de busca em empresa de consórcio no ES

Policiais civis de Rio Bananal e do Setor de Inteligência da Delegacia Regional de Linhares cumpriram, na tarde da última segunda-feira (7), um mandado de busca e apreensão na sede da empresa Vidhacred Consórcios, localizada no bairro Conceição, em Linhares. A busca foi um desdobramento da operação realizada em Rio Bananal em julho, que prendeu cinco pessoas em flagrante.

Segundo a PC, além das buscas no imóvel, que a sede da empresa, os policiais tinham o objetivo de prender o proprietário, identificado como Filipe Pereira, de 26 anos. Ele tem um mandado de prisão preventiva em aberto e se encontra foragido.

“Depois da operação realizada em Rio Bananal, o empresário abandonou o imóvel onde funcionava a empresa e a casa de luxo onde morava, no Bairro Conceição, e fugiu da região. Quem tiver informações sobre o paradeiro dele pode contribuir com informações anônimas, por meio do Disque-Denúncia 181”, orientou o titular Fabrício Lucindo.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que a empresa fazia anúncios nas redes sociais, oferecendo casas, fazendas, veículos e outros imóveis, com a informação de que o comprador deveria dar uma entrada e parcelar o restante em suaves prestações, em até 20 anos, às vezes. Quando o interessado procurava a empresa, descobria que se tratava de um consórcio e que o valor de entrada seria usado como lance, para o cliente obter a carta de crédito rapidamente e adquirir o bem desejado.

“Várias pessoas foram enganadas em Linhares e Rio Bananal. Após pagar o valor que eles exigiam antecipadamente, a prometida carta de crédito não vinha nunca e a promessa de que só iriam começar a pagar as prestações quando o bem estivesse em mãos também não se confirmava”, relatou Lucindo.

No dia 21 de julho, uma operação realizada em Rio Bananal prendeu cinco funcionários da empresa em flagrante, durante o evento “Mega Feirão da Colheita”, no bairro São Sebastião.

Até agora, a Polícia Civil informou que foi identificado um prejuízo em torno de R$ 350 mil, mas outras vítimas ainda podem aparecer. A orientação é que as vítimas registrem um Boletim de Ocorrência, para que os casos cheguem ao conhecimento da Delegacia.