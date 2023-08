PC cumpre mandados de busca e apreensão em postos de combustíveis no ES

A Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), em conjunto com a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e a comissão dos Explosivos e Combustíveis da Assembleia Legislativa (Ales), realizou, nesta quinta-feira (10), a primeira fase da Operação META, que visa desarticular um esquema nacional de adulteração de combustíveis.

De acordo com a Polícia Civil, ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em empresas e transportadoras da Serra, residências de empresários em Vila Velha e na sede de uma rede que conta com nove postos funcionando na Grande Vitória.

A ação também interditou quatro postos no Estado do Rio de Janeiro com combustível adulterado por metanol e apreendeu 241 mil litros de metanol de seis empresas do Espírito Santo que estavam armazenados em um terminal no Paraná.

Ainda durante a operação, foi apreendido petróleo de uma empresa que funcionava sem autorização na Serra. Foram apreendidos também celulares, computadores e documentos dos suspeitos que serão analisados para obtenção de provas. A quebra de sigilo fiscal de empresários e empresas foi obtida, passando agora a Secretaria da Fazenda (Sefaz) a fazer parte da operação para analisar a movimentação financeira da organização criminosa.