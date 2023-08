PC e PM prendem suspeito de tentativa de homicídio em cidade do ES

As Polícias Civil (PC) e Militar (PM) prenderam, na noite do último sábado (12), um homem de 33 anos em uma casa noturna situada no Córrego do Maroto, na zona rural de Vila Pavão.

De acordo com a PC, quando os policiais chegaram na residência, o homem tentou fugir por um pasto, mas acabou sendo alcançado e detido. Durante a fuga, ele ainda dispensou drogas, que foram recuperadas pela equipe. Após deter o suspeito, os policiais também fizeram buscas nas redondezas e encontraram uma sacola enterrada, contendo maconha e crack. O detido assumiu que todo o material pertencia a ele.

Relembre o caso:

A tentativa de homicídio em que ele é investigado ocorreu na madrugada do dia 25 de fevereiro, em uma praça de Vila Pavão. Na data do crime, testemunhas relataram que o detido e a companheira dele estavam em um bar, começaram a discutir e ele a agrediu. Outro homem tentou intervir e acabou sendo esfaqueado nas costas pelo detido, que depois fugiu.

“Assim que o caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil, iniciamos a investigação e constatamos que o autor era um homem evadido do sistema prisional. A companheira não sabia o nome dele completo e convivia com o homem há pouco tempo. Com os levantamentos e a localização dele, pudemos cumprir o mandado de recaptura que foi expedido pelo Poder Judiciário”, relatou o delegado Douglas Sperandio.

Contra ele, também havia um mandado de recaptura em aberto, que foi cumprido. Ele recebeu o benefício de saída temporária e não retornou ao presídio.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e, em seguida, será encaminhado ao sistema prisional.