PC identifica responsável por extorsão a comerciantes de Cachoeiro

Na manhã desta sexta-feira (18) investigadores do DEIC – Departamento Especializado em Investigações Criminais, da Polícia Civil de Cachoeiro conseguiram identificar e localizar o homem que está sendo investigado por extorsão a comerciantes e moradores da região da Ilha da Luz e Teixeira Leite.

Em continuidade às diligências da “Operação Salvo Conduto” , que culminou na prisão de um traficante na última quarta-feira (16), na região da Ilha da Luz, os investigadores conseguiram localizar o homem que, segundo registro de boletins de ocorrência que a Polícia Civil recebeu, possui diversas passagens pela polícia, tanto por roubo quanto por crime da Lei Maria da Penha, exige que os moradores e comerciantes da região lhe paguem valores em dinheiro, entre R$100,00 e R$200,00 por mês para que suas residências, comércios e veículos não sejam furtados ou danificados.

O investigado foi “convidado” a comparecer à sede do DEIC, onde prestou declarações. Segundo o homem, ele realmente vem recebendo algum dinheiro, mas nega ser proveniente de extorsão, e sim por complacência das pessoas com a sua situação, já que ele alega ser usuário de drogas ilícitas.

De acordo com o delegado titular do DEIC, Rafael Amaral, todas as vítimas serão intimadas a prestar declarações e fazer o reconhecimento do investigado. O delegado ressalta que outras vítimas que se sentirem ameaçadas por este motivo devem procurar o DEIC para denunciar o fato.

O crime de extorsão prevê pena de quatro a 10 anos de prisão, além de, em sendo qualificado, ser classificado como hediondo.