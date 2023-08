PC prende empresários receptadores de cabos de telefonia furtados no ES

A Polícia Civil (PC) prendeu na última terça-feira (22), em flagrante, dois empresários que estavam sendo receptadores de cabos telefônicos comprovadamente furtados de operadoras telefônicas no Espírito Santo.

De acordo com a PC, a equipe recebeu uma denúncia anônima de que os empresários estavam em um estabelecimento comercial localizado no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. Chegando lá, Foram encontrados cerca de aproximadamente 370 quilos de cabos telefônicos.

Segundo o delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, os criminosos atuavam no comércio de porta fechada, para que nenhuma suspeita fosse descoberta. Eles compravam os cabos em grande proporções. No local, também havia equipamentos que descascavam e fragmentava todo o material.

Os empresários foram autuados em flagrante pelo crime de receptação qualificada e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.