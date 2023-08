PC prende mulher suspeita de esfaquear o próprio companheiro no ES

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta segunda-feira (7), uma mulher de 36 anos que confessou ter esfaqueado o próprio companheiro em Sooretama. O crime aconteceu na tarde do último domingo (6).

De acordo com a PM, após a vítima dar entrada no PA da cidade, policiais militares foram acionados e, chegando lá, recebeu a informação de que um homem tinha dado entrada na unidade, com um ferimento profundo na barriga e as vísceras expostas. O homem foi sedado e encaminhado para o Hospital Geral de Linhares (HGL), onde continua internado.

“O caso foi comunicado à Polícia Civil e os policiais de Sooretama deram início às diligências. Na manhã desta segunda-feira (7), conseguiram conversar com a vítima, depois que esta saiu da sedação, e identificar a esposa como suspeita de autoria da facada. Os policiais foram à residência do casal, onde a mulher foi encontrada e conduzida à delegacia”, explicou o delegado Fabrício Lucindo.

A mulher confessou o crime e deu detalhes sobre a convivência do casal. “Ela disse que eles vieram do Estado da Bahia para trabalhar em Sooretama. Informou também que a convivência era conturbada e que já existem processos criminais vinculados à Lei Maria da Penha e que envolve o casal, tramitando no Estado da Bahia”, explicou Lucindo.

A mulher foi autuada em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio e encaminhada para o Centro Prisional Feminino (CPF) de Colatina, onde permanece à disposição da Justiça.