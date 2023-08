PC prende suspeito de homicídio após corpo ser encontrado em via pública

A Polícia Civil (PC), por meio da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu na manhã da última quinta-feira (17), em flagrante, um homem de 76 anos suspeito do crime de homicídio consumado, que ocorreu na noite da última quarta-feira (16), na Praia das Virtudes, no município de Guarapari. A prisão foi realizada duas horas após o corpo da vítima ser encontrado em via pública.

Segundo a PC, após tomar ciência de que um homem havia sido executado em via pública, policiais civis derem início às diligências e os levantamentos apontaram que o investigado vinha cobrando insistentemente a vítima e esteve com ela na noite do crime. Na residência do suspeito, foram encontrados pertences da vítima e uma sacola com sangue. Ele foi localizado e preso em um bar, na Praia das Virtudes, no mesmo município.

O delegado Franco Quedevez Malini, informou que, em menos de duas horas após o crime, foram apuradas as circunstâncias do crime, realizada a identificação do autor e do local onde ele estava escondido, e a prisão.

O suspeito foi autuado em flagrante por homicídio e permanecerá à disposição da Justiça.