PC prende suspeito de homicídio e apreende armas, drogas e dinheiro no ES

Uma operação realizada pelas equipes da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT), prenderam, nesta sexta-feira (18), no bairro São Benedito, em Vitória, um homem suspeito de ter matado um jovem.

De acordo com a Polícia Civil, a ação foi realizada para dar cumprimento a mandados de busca e apreensão domiciliar, no inquérito policial que investiga a morte de Vinícius Andrade, de 34 anos, assassinado no dia 16 de maio, no bairro Consolação, em Vitória.

O suspeito foi preso de posse de uma pistola calibre 9mm, dois carregadores, sendo um deles alongado, além de 26 munições do mesmo calibre, 78 pinos de cocaína, cinco papelotes de maconha, celulares, cinto com coldre, um rádio comunicador, caderno com anotações para o tráfico R$ 690 reais em espécie.

O delegado Marcelo Cavalcanti, disse que o capturado é envolvido com o tráfico de drogas e é considerado extremamente violento e perigoso. “Além de atuar no tráfico de drogas, a função primordial dele no crime é matar pessoas”, afirmou.

Marcelo Cavalcanti esclareceu ainda que o homem é um dos principais suspeitos de participação na morte de Vinícius de Andrade, motivado por punição. “No dia do crime, a vítima foi retirada de casa, arrastada pela escadaria do bairro Consolação, espancada e morta a tiros. O corpo foi encontrado em um lixão”, relatou.

O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito, e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).