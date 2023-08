PC prende suspeitos de participação em assassinato em Jerônimo Monteiro

A 6ª Delegacia Regional de Alegre, deflagrou, na última quarta-feira (9), a Operação Pop House II e prendeu dois homens investigados pela participação em um assassinato ocorrido no município de Jerônimo Monteiro.

A operação contou com o apoio de guarnições da Força Tática e do K9 da Polícia Militar do Espírito Santo. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão no bairro Agroceres, na zona rural do município.

Na ação, foram presos dois homens, um de 29 e outro de 26 anos, apontados como autor e partícipe de um homicídio ocorrido em maio deste ano, no bairro Agroceres, na zona rural de Jerônimo Monteiro.

O titular da 6ª Delegacia Regional de Alegre, delegado Fabio Teixeira, informou que o crime foi motivado pela disputa territorial do tráfico de drogas. “Conseguimos elucidar o crime e, agora, o inquérito policial será concluído e encaminhado ao Poder Judiciário para as devidas providências”, comentou.

Ainda durante as buscas na residência do homem de 29 anos, foram encontradas 35 pedras de crack, uma pedra grande da mesma substância, que se fracionada, renderia, aproximadamente, 200 pedras menores, além de um papelote e dois pinos de cocaína e uma bucha de maconha. Todos os entorpecentes estavam embalados e prontos para serem traficados.

Também foram apreendidos na casa do homem um simulacro de arma de fogo e a quantia de R$524 em espécie.

Os dois indivíduos foram conduzidos à 6ª Delegacia Regional de Alegre e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDPCI).