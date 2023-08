PC prende terceiro envolvido na morte de motorista de aplicativo no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), juntamente com a Polícia Civil de São Paulo (PCSP), cumpriu um mandado de prisão em aberto e prendeu, na madrugada desta terça-feira, um homem de 32 anos por ter matado um motorista de aplicativo em Sooretama, Norte do Estado. A prisão aconteceu na cidade de São Paulo.

De acordo com informações da PC, o esconderijo do homem foi descoberto por policiais civis de Sooretama. Eles repassaram as informações para a PCSP, que realizou a prisão. O indivíduo havia fugido para a capital paulista, após executar a tiros e golpes de faca o motorista de aplicativo Joabson Feitosa da Silva, de 29 anos. O corpo da vítima foi encontrado no dia 30 de junho, próximo ao distrito de Juncado, na zona rural de Sooretama.

Segundo as investigações, o motorista foi chamado para uma corrida de aplicativo para levar dois homens em um determinado lugar já tarde da noite. Durante a viagem, os indivíduos perceberam que Joabson Feitosa da Silva estava com uma elevada quantia de dinheiro.

Mais tarde, a vítima foi chamada novamente para buscar os criminosos. No entanto, ao chegar no local combinado, o motorista foi rendido e teve dinheiro, celular e outros pertences subtraídos. Ele foi levado para a zona rural do município de Sooretama, onde foi executado.

Ainda de acordo com a investigação, todos os envolvidos no crime fugiram da região nos dias seguintes ao ocorrido. No dia 06 de julho, durante operação policial no município de Colatina, uma mulher de 27 anos, que teria participado do crime como “isca” para atrair o motorista, foi presa e confessou a participação dela no latrocínio. Um homem de 19 anos, também envolvido no crime, foi preso pela polícia no Centro da cidade de Sooretama, após retornar do Estado da Bahia, onde estava escondido.

A investigação relacionada ao latrocínio do motorista particular está totalmente encerrada com todos os autores presos. “O indivíduo preso foi encaminhado para o sistema carcerário de São Paulo e está à disposição da Justiça do Espírito Santo”, informou delegado Eudson Ferreira.