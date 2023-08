PC recupera carga roubada na divisa de Minas com Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Transporte de Cargas (DCCTC), recuperou uma carga avaliada em mais de R$ 3 milhões, que havia sido roubada na divisa dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A recuperação da carga ocorreu no último dia 1º, em Coqueiral de Aracruz, e em uma empresa localizada no bairro Santa Cecília, em Cariacica.

A carga recuperada era de aparelhos de refrigeração da empresa Thermo Klima, que são utilizados em caminhões refrigerados. “A carga foi roubada de um motorista de uma transportadora na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais, no dia 19 de julho, e está avaliada em R$ 3.240 milhões de reais”, informou o titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Transporte de Cargas, delegado Brenno Andrade.

A carga foi recuperada após a equipe policial receber uma denúncia anônima sobre a comercialização do produto, no município de Cariacica, e que estava escondido na zona rural de Aracruz. Em posse da nota fiscal dos produtos subtraídos, a equipe se deslocou ao bairro Santa Cecília, em Cariacica, e encontrou uma das máquinas roubadas, que foi reconhecida pelo representante da transportadora.

O representante do local, de 41 anos, disse aos policiais que estava guardando e vendendo o produto a pedido de um amigo e que ele havia deixado no estabelecimento dele, pois trabalha com a instalação de refrigerador e poderia aparecer algum interessado em comprar. Ao receber a notícia que o produto era ilícito, o representante se prontificou a levar os policiais na empresa da pessoa, localizada no bairro Tabajara, também no município de Cariacica.

Em continuidade às diligências, a equipe prosseguiu à empresa. No local, foram encontrados mais dois equipamentos de refrigeração para caminhões, também da carga roubada. Para a equipe de policiais civis, o dono da empresa, de 40 anos, disse, por telefone, que pegou os produtos em permutas de uma pessoa do Rio de Janeiro e que realmente teria deixado o produto com um homem de 41 anos para comercializá-lo, que, inclusive, estava em posse do veículo dele.

Concomitante, uma outra equipe se deslocou para o município de Aracruz, onde foram localizados, às margens da Rodovia ES-456, 15 equipamentos de refrigeração de baú da Thermo Klima, escondidos entre a plantação de eucaliptos, e que foram reconhecidos pelo representante da transportadora, para quem a carga foi restituída.

As investigações estão a cargo da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ), onde o caso foi registrado. O homem de 41 anos foi ouvido e liberado.

Foto: Divulgação PCES Foto: Divulgação PCES