Pets: Vitória terá Centro Permanente de Adoção de Animais

Na data em que se comemora o Dia do Protetor de Animais, 10), a Prefeitura de Vitória anunciou que a área de bem-estar animal terá novas ações na capital com a construção do Centro Permanente de Adoção de Animais (CPAA) e a ampliação de mais 1 mil procedimentos, por ano, na castração de cães e gatos na cidade.

O Centro Permanente de Adoção de Animais (CPAA), cujo projeto arquitetônico foi apresentado nesta tarde, é o primeiro do tipo no Estado e será referência de local para todos que desejam adotar um amiguinho de quatro patas. Quando estiver em funcionamento, receberá cães e gatos cuidados por protetores e pela Prefeitura de Vitória.

O CPAA será instalado no Parque Municipal Manolo Cabral, que fica localizado no Barro Vermelho. A proposta é que, quando as obras de construção forem concluídas e entrar em funcionamento, a visitação e adoção de pet ocorra sempre nos finais de semana. Até lá, este parque urbano receberá eventos mensais, para habituar o público que ali será um local para adoção.

Também foi anunciado que o programa Vitória da Castração Animal terá a ampliação de mais 1 mil procedimentos, saltando das atuais 3.600 vagas anuais para 4.600 vagas, distribuídas nas seis clínicas contratadas pelo município. O programa está completando dois anos, e desde o lançamento dessa política pública de controle populacional de cães e gatos, já realizou, até o momento, mais de 5.600 procedimentos.

“É um dia importante para a capital. Hoje não poderíamos deixar de fazer qualquer evento porque estamos, desde agosto de 2021, anunciando medidas e políticas públicas importantes no que se refere à qualidade ambiental e o bem-estar animal na cidade, e contamos sempre com o apoio dos protetores de cães e gatos, nos ajudam no resgate e no cuidado com os pets. Desde então, implantamos serviços importantes, como os programas de castração e o PataVix, que ajudam a garantir o bem-estar dos animais da capital”, destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Föeger.

O secretário ainda completou: “Com os anúncios, vamos passar a oferecer para os nossos cães e gatos mais ofertas de castrações, que serão mais direcionadas para a população de gatas, por entender melhor a necessidade visando evitar o crescimento de colônias de gatos na cidade. Além disso, o município ganhará um Centro Permanente de Adoção de animais, importante para finalizar o ciclo que passa pelo resgate, cuidado e um novo lar para os pets”. Ele adiantou no próximo mês será lançada mais uma política pública.

Regina Mazzoco, presidente da Associação de Protetores de Animais do Espírito Santo (Assopaes), falou sobre a felicidade de vivenciar esse momento.”Estamos felizes hoje, principalmente por essa quantidade de protetores que participam deste evento. A causa animal sempre foi carregada pelos protetores. E esse momento para nós é um momento muito importante e que sonhamos ao longo de muitos anos. A caminhada ainda acontece, mas há muitos avanços. Só estes menos 70 mil animais que deixaram de nascer de forma errante, já é uma conquista. Além disso, nesta gestão, os protetores estão sendo valorizados e contam o apoio da prefeitura na oferta de castração. E projeto atende realmente quem precisa, que o munícipe de baixa renda e os protetores”, enfatizou.

CPAA

O projeto arquitetônico, que foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), foi apresentado pela subsecretária de Gestão Urbana, Ana Cláudia Peyneau. O espaço contará com acessibilidade, rampas, estacionamento, gatil, canil, atendimento veterinário, depósito, recepção, dentro outros espaços.

“Essa é uma causa muito importante e poder contribuir com a arquitetura e urbanismo para consolidar uma luta de um projeto que vai ficar muito presente na nossa cidade. O projeto está na fase final e a previsão é que até setembro já façamos o encaminhamento para a Secretaria Municipal de Obras para dar início ao processo de licitação”.

“Com o Centro Permanente de Adoção de Animais queremos reduzir a fila de animais a serem adotados e também os animais em situação rua”, apontou a gerente de Bem-Estar Animal, Katiúscia Oliveira. Ela lembra que os pets que serão disponibilizados no CPAA serão castrados, vermifugados e vacinados, como rotineiramente já acontece nos eventos de adoção de animais promovidos pela Prefeitura de Vitória com apoio de entidades parceiras da causa animal.

“No próximo dia 26 de agosto vamos realizar no Parque Manolo Cabral mais evento de adoção de animais. Queremos já mostrar para os moradores que ali, em breve, será um local de referência para a adoção de cães e gatos na capital”, complementou.

Homenagem

Na ocasião, ainda, foram realizadas homenagens aos protetores e protetoras em comemoração ao Dia do Protetor de Animais e pela relevância dos serviços prestados à causa animal. Também ocorreu a entrega de certificados.

Palestras itinerantes

Ainda como partes das medidas de implementação, a capital deu início na realização de palestras itinerantes, nas regiões de vulnerabilidade e de prioridade do programa Vitória da Castração Animal. A primeira palestra foi realizada na Região da Grande São Pedro, na tarde desta quarta-feira (09).

A participação na palestra educativa é critério obrigatório para o tutor, que foi contemplado pelo programa Vitória da Castração Animal, ter o procedimento do pet liberado. Na palestra é abordado assunto sobre o tema, bem como o projeto Guarda Responsável de Animais Domésticos e legislação sobre maus-tratos.

Vitória da Castração Animal

O Vitória da Castração Animal atende, principalmente, as regiões de vulnerabilidade e animais errantes em parceria com os protetores. Conforme legislação, 80% das vagas são destinadas a tutores em situação de vulnerabilidade social e protetores independentes que possuem sob sua tutela animais em situação de abandono, público prioritário da iniciativa. Também são público-alvo do programa, moradores em geral.

O programa compreende a esterilização cirúrgica permanente, com previsão de exames laboratoriais pré-operatórios, para auxiliar a avaliação clínica; aplicação de microchip; realização de registro e cadastro para identificação individual de cada animal, inclusive com a entrega da medicação.

Para ter acesso ao programa de castração animal, o munícipe deverá realizar cadastro, por meio do Portal de Bem-Estar Animal, no site da Prefeitura de Vitória (https://bemestaranimal.vitoria.es.gov.br).

Além deste programa, a capital também conta com o PataVix, que promove o acolhimento de animais em situação de abandono ou de risco à saúde. Ambos complementam a política pública voltada para o bem-estar animal. Em um ano de existência, foram realizados mais de 160 atendimentos.