PM apreende drogas em matagal após denúncia anônima em Cachoeiro

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a apreender drogas no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta quinta-feira (10).

Durante policiamento no bairro, os policiais receberam informações sobre a movimentação do tráfico de drogas em um determinado ponto da região e que três homens suspeitos estavam no local.

Os policiais foram à rua Alvino Moreira de Souza, mas não havia suspeitos no ponto indicado pelos moradores. No entanto, com auxílio do cão farejador Messi, foram localizados em meio a um matagal 42 buchas de maconha, 97 pinos de cocaína, uma bola de haxixe e 63 pedras de crack.

A droga apreendida foi levada para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficou à disposição da Justiça.