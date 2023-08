PM apreende oito tabletes de maconha e prende suspeito na Grande Vitória

Na tarde desta quarta-feira (09), durante patrulhamento pelo bairro Castelo Branco, em Cariacica, uma equipe da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) deteve um homem e apreendeu com ele mais de oito quilos de maconha. O fato ocorreu no bairro Castelo Branco, em Cariacica.

Os militares patrulhavam a pé por uma escadaria da região, quando se depararam com um jovem de 21 anos em atitude suspeita, com uma mochila nas costas. Ao perceber que seria abordado, o suspeito dispensou a mochila e tentou se evadir, mas foi alcançado.

Em revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, na mochila dispensada pelo jovem haviam 8,020 quilos em tabletes de maconha. Ainda, ao consultar a identidade do homem foi constatado que ele tinha um mandado de prisão em aberto.

Em seguida, os policiais fizeram buscas dentro de um imóvel abandonado, onde o jovem estava em frente ao ver avistado. No local os militares encontraram, ainda, 213 buchas de maconha e mais 40 tiras da mesma substância, 141 pinos de cocaína, seis pedras de crack, nove unidades de haxixe e três rádios comunicadores.

O detido e os materiais apreendidos foram entregues à Delegacia Regional de Cariacica.