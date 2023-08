PM detém dois indivíduos e recupera produtos furtados no ES

Policiais militares detiveram dois indivíduos e recuperaram diversos produtos furtados no bairro Nova Guarapari, no município de Guarapari, na madrugada desta terça-feira (29).

Durante o policiamento, a equipe foi acionada para verificar um possível furto em residência, em que o solicitante afirmou ter visto suspeitos em bicicletas carregando diversos objetos, inclusive uma televisão.

Durante o deslocamento, os militares foram informados por um transeunte que havia quatro homens carregando alguns itens na Avenida Vinã Del Mar. Imediatamente, os policiais foram ao local indicado e visualizaram alguns suspeitos correndo na areia da praia.

Um deles foi abordado deitado na areia da praia se escondendo da guarnição. Nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo.

Dando continuidade às buscas, foi localizado um segundo suspeito em uma área de vegetação. Perto dele os militares encontraram uma televisão, uma lavadora de pressão e uma bicicleta.

Na rua de onde os indivíduos correram foram encontrados um cooler contendo várias bebidas alcoólicas, copos térmicos, diversos pacotes de carnes congeladas, uma bolsa fechada com um cadeado, vários frascos de perfumes, uma bolsa com ferramentas comumente utilizadas para cometimentos de furtos e mais três bicicletas. Os outros dois suspeitos não foram localizados.

Os indivíduos foram encaminhados para a 5ª Delegacia Regional, onde foram entregues os materiais apreendidos.

