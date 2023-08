PM “estoura” boca de fumo e prende irmãos traficantes em Itapemirim

Dois irmãos apontados pela Polícia Militar como traficantes de drogas foram presos na noite desta quinta-feira (10), na localidade de Garrafão, em Itapemirim. Na casa deles, que servia para moradia e também funcionava como boca de fumo, a PM encontrou drogas, material para embalar os entorpecentes e dinheiro obtido com o tráfico.

De acordo com a Polícia Militar, equipes faziam patrulhamento na rua São Jorge, quando um dos homens correu e dispensou algumas buchas de maconha no chão ao ver a viatura se aproximando. A atitude dele levantou suspeitas e, por isso, foi alcançado e detido. O irmão dele estava naquela região e também foi abordado ao apresentar nervosismo diante da presença policial.

Junto com os suspeitos e com autorização deles, a PM entrou na residência, que fica próximo do local das abordagens. No local, os policiais encontraram 93 pedras de crack pequenas, uma pedra maior da mesma droga, 29 buchas de maconha, meio tablete da mesma droga, duas porções grandes de cocaína, um pino de cocaína, uma munição calibre 12 intacta, balança de precisão, ácido bórico, usado na fabricação de drogas, R$722 em dinheiro e celulares de origem suspeita.

À polícia, os irmãos confessaram a prática do tráfico de drogas. Eles foram levados para a Delegacia Regional da Polícia Civil em Itapemirim, onde ficaram à disposição da Justiça para serem levados ao Centro de Detenção Provisória da região.