PM prende 7 pessoas e apreende mais de 2.400 pedras de crack em Alegre

Policiais militares do 3º Batalhão desencadearam, na manhã desta sexta-feira (25), uma operação para o combate ao tráfico de entorpecentes em Alegre. De acordo com informações da corporação, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão no município.

Em quatro dos pontos, os militares localizaram: 2.422 pedras de Crack; 30 pinos e outros 30 papelotes de cocaína; 35 tiras de maconha, 11 porções de Maconha, além de um tablete com aproximadamente 236,5 gramas; R$6.401 reais, dois simulacros de arma de fogo, uma balança de precisão, 17 celulares, anotações do tráfico e outros materiais.

Foto: Divulgação Polícia Militar

Foto: Divulgação Polícia Militar

A ação só foi possível através das denúncias anônimas e levantamentos do serviço de inteligência do 3º Batalhão, que foram encaminhados ao Ministério Público e ao Fórum, onde os mandados de Busca e Apreensão foram expedidos.

Quatro homens e três mulheres foram detidos e encaminhados à 6ª delegacia Regional de Alegre.

Foto: Divulgação Polícia Militar