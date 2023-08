Polícia apreende 400 kg de maconha em colchão que ia para Guarapari

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 400 kg de maconha escondidos dentro de colchões na BR-101, em Rio Bonito, no RJ, na manhã desta quarta-feira (9).

O material estava em um caminhão e o motorista, um homem de 38 anos, morador de Sarandi, no PR, foi preso. Ele disse que pegou a carga em Maringá (PR) com destino a Guarapari (ES) e que não sabia da droga escondida.

Durante abordagem, o condutor disse que transportava colchões, mas se negou a abrir o baú, alegando que não tinha a chave do cadeado. O cadeado foi quebrado e ao abrir a porta lateral foi constatado um odor característico a maconha. A droga estava no interior dos colchões. Foi retirada parte da espuma para esconder vários tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 400 kg da droga.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Rio Bonito.

