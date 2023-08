Polícia Civil captura mais um fugitivo durante operação em Cachoeiro

Policiais do Departamento Especializado em Investigações Criminais (DEIC) prendeu, na tarde desta sexta-feira (4), um homem de 41 anos durante a Operação Go Black, no bairro Campo Leopoldina, em Cachoeiro. Ele estava foragido da justiça há cerca de 3 meses.

De acordo com a Polícia Civil, contra o indivíduo constava um mandado de prisão por tráfico, associação ao tráfico, assalto a mão armada e porte de arma de fogo. O mandado foi expedido em maio desse ano quando então ele passou a ser considerado foragido.

É a quarta prisão realizada pela DEIC nesta semana, sendo fruto de intenso trabalho investigativo coordenado pelo titular, Dr. Rafael Amaral.

Relembre o caso:

Em novembro de 2019, o preso e um comparsa realizaram um assalto, em posse de armas de fogo, no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, onde renderam uma mulher em busca de um suposto malote de dinheiro, contendo o valor de R$ 35.000,00. Como o malote não estava com a vítima, os assaltantes então roubaram uma bolsa e dois aparelhos celulares, mas logo em seguida foram rendidos por um policial que passava pelo local.

Segundo a PC, o preso hoje esteve no sistema penitenciário até outubro de 2022, quando então retornou às ruas. No momento da prisão, ele se encontrava trabalhando como auxiliar de pedreiro em uma obra de um condomínio residencial no município, e a prisão foi realizada de forma pacífica.

O fugitivo foi conduzido ao Plantão da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde será encaminhado novamente ao sistema penitenciário estadual.