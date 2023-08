Polícia Civil resgata animais durante operação em canil clandestino no ES

Durante uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (17), pela Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), em conjunto com a comissão de Maus Tratos da Assembleia Legislativa (Ales) e a Prefeitura de Viana, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão a um canil clandestino.

De acordo com a Polícia Civil, foram resgatados 22 animais que se encontravam em locais inadequados. O canil é investigado por suspeita de uso de matrizes, cães para reprodução, e descarte quando não mais tenham utilidade.

Mais informações em instantes.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.