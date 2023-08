Polícia descobre laboratório de cultivo de maconha após denúncia anônima no ES

Por volta das 18:30 no início da noite desta quinta-feira (10) uma operação conjunta entre os militares e o Serviço de Inteligência do 6º Batalhão de Polícia Militar resultou na descoberta de um laboratório clandestino de cultivo de maconha no bairro Parque Residencial Tubarão, na rua Vitória da Conquista, na Serra.

A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima recebida através do número 181, que informava sobre atividades suspeitas no bairro Parque Residencial. O denunciante indicou que um indivíduo identificado como Douglas Spadeto estaria operando um laboratório de cultivo de maconha no local.

Ao chegarem ao imóvel, os agentes observaram, do lado de fora, um recipiente contendo folhas secas de uma substância suspeita, com características semelhantes à maconha, prontas para serem embaladas. Um intenso odor de material entorpecente também era perceptível nas proximidades do imóvel.

Foto: Divulgação/PM

Durante a operação, foi possível visualizar através de uma das janelas internas do imóvel, diversas plantas de maconha cultivadas em um ambiente com iluminação artificial, indicando a presença de uma espécie de estufa improvisada.

Uma vez dentro do imóvel, foram encontrados 41 pés da substância ilícita, juntamente com equipamentos relacionados ao cultivo, incluindo 6 lâmpadas especiais, 5 fontes de energia e 1 balança de precisão. Além disso, foram apreendidos 2 potes contendo maconha já processada e 1 simulacro de pistola.

Documentos de identificação, incluindo um certificado de Reservista e uma carteira de identidade em nome de Douglas Teixeira Spadeto, também foram encontrados no local.

Diante das evidências, todo o material apreendido foi conduzido até a 3ª Delegacia Regional de Serra, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis.