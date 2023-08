Polícia Federal deflagra operação para coibir migração ilegal para os EUA

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (25) a OPERAÇÃO ROTA POLACA que visa investigar uma associação criminosa que atua na região noroeste do Espírito Santo promovendo a migração ilegal de pessoas para os Estados Unidos através da fronteira com o México.

As investigações tiveram início há um ano, após denúncia de familiares de emigrantes brasileiros que chegaram no Estados Unidos e informaram as terríveis condições que seus parentes passaram durante a viagem, bem como as cobranças extorsivas praticadas por parte dos “coiotes” (intermediários da travessia ilegal).

Os membros dessa associação criminosa operam em larga escala, atuando no ES, MG e BA, e cobram dos emigrantes brasileiros, além de dinheiro, veículos e imóveis, tudo isso sem alertá-los dos perigos da travessia pela região desértica da fronteira do EUA-MEX, explorando a vulnerabilidade dos migrantes.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Barra de São Francisco e Águia Branca e, com o material arrecadado na ação de hoje, a Polícia Federal visa reunir provas e evidências que corroborarem as denúncias das vítimas, auxiliando nas investigações em curso, o que representa um passo importante na luta contra o tráfico humano e a exploração de pessoas vulneráveis em busca de uma vida melhor.

Durante as buscas na cidade de Barra de São Francisco/ES foi encontrado com um dos investigados 19 (dezenove) cédulas falsas de R$ 50,00 (cinquenta reais) e uma porção de maconha, sendo ele preso em flagrante.

Os investigados respondem pela prática do crime de promoção de migração ilegal (art. 232-A do Código Penal), com pena que chega a 5 (cinco) anos de reclusão, além de também responder pelo crime de moeda falsa (art. 289, § 1º, do Código Penal), com pena de até 12 (doze) anos de reclusão.