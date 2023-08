Na manhã desta sexta-feira (04), a Polícia Militar ambiental apreendeu nove armas, além de material utilizado para armadilha.

Os criminosos também guardavam animais silvestres abatidos por caça em Cariacica. Dois homens foram detidos durante a operação e encaminhados para Delegacia Cariacica para o registro da ocorrência.

