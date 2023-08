Polícia Militar apreende armas e drogas em Cachoeiro

A Polícia Militar de Cachoeiro de Itapemirim, em averiguação da situação do tráfico de drogas no bairro Bela Vista, supreendeu três suspeitos, já conhecido no meio policial, no terraço de uma residência, de posse de arma de fogo e fazendo embalo e usando o material entorpecente.

Com a chegada a polícia, os suspeitos tentaram fugir, sendo capturados. Os três homens, sendo um menor de idade, tinha os seguintes materiais: uma pistola taurus, calibre 7.65mm; um carregador de pistola; 10 munições do referido calibre; material para preparo de entorpecentes; dois tabletes de maconha, pesando aproximadamente 680gr; uma balança de precisão; 117 buchas de maconha e um celular.

Os três indivíduos, juntamente com os materiais, foram conduzidos e entregues à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para providências cabíveis.