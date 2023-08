Polícia prende homem suspeito de roubar e sequestrar idosa no ES

Investigações da Delegacia de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz resultaram na identificação e prisão de um homem de 20 anos, com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo de veículo. O crime aconteceu no dia 03 de março deste ano, no distrito de Vila do Riacho, no município de Aracruz. No dia posterior ao crime, o outro envolvido foi preso e o veículo da vítima foi recuperado, durante ação da Força Tática da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

Segundo levantamentos, após o crime o suspeito conseguiu fugir e se evadiu para o Estado do Rio de Janeiro. Após troca de informações com a polícia carioca, realizando diligências e incursões, o suspeito se apresentou à Delegacia de Aracruz, nessa terça-feira (15), onde foi cumprido o mandado.

No dia do crime, a vítima de 60 anos foi abordada dentro da garagem da residência dela e, após ser rendida mediante emprego de arma de fogo, foi colocada no porta-malas do carro e abandonada numa estrada deserta horas depois do crime.